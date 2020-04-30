Запсибкомбанк оказывает гуманитарную помощь тюменским больницам

Запсибкомбанк в числе первых финансовых организаций региона включился в процесс оказания помощи учреждениям здравоохранения в период пандемии.

Медицинский персонал больниц сейчас находится в зоне риска, поэтому закупка необходимых средств защиты для сотрудников клиник заслуживает особого внимания. Банк активно поддерживает крупные медицинские учреждения Тюменской области, с которыми взаимодействует на протяжении многих лет.

В середине апреля банком была организована доставка на Станцию скорой медицинской помощи и в Областную клиническую больницу № 1 города Тюмени партии товаров первой необходимости и защитных изделий для всего медицинского персонала.

В ближайшее время банк осуществит поставку масок, защитных костюмов и бутилированной воды клиникам не только города Тюмени, но и Тюменского региона. Для дополнительного обеспечения необходимыми средствами защиты и оперативного реагирования на запросы больниц сотрудничество с медицинскими учреждениями организовано на постоянной основе.

"Сегодня в нашем регионе принимаются все меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Мы понимаем, как высока сейчас потребность у медицинских учреждений в защитных масках, костюмах и других необходимых средствах защиты. Как один из крупнейших региональных банков мы не могли не оказать помощь учреждениям здравоохранения, которые сейчас находятся в эпицентре событий. Очевидно, что в такой ситуации никто не может быть равнодушным. Только активное участие и помощь, организованная совместными усилиями, помогут остановить распространение заболеваемости в родном регионе и в стране в целом", - прокомментировал вице-президент ПАО "Запсибкомбанк" Андрей Шевелев.