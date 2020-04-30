Врачи помогли мужчине, получившему редкую травму при падении с лошади

Фото: Дарья Ровбут

Пациентом травматологического центра ОКБ №2 стал 57-летний житель сельской местности, который травмировался при падении с лошади.

У мужчины оказались повреждены первый и второй шейные позвонки. Перелом первого позвонка оказался стабильным и медицинского вмешательства не требовал, но перелом зубовидного отростка второго позвонка нуждался в хирургической стабилизации. Незначительная повторная травма или даже просто неосторожное движение головой могли привести к повреждению спинного мозга отломком зубовидного отростка. За этим отростком находится продолговатый мозг, отвечающий за основные процессы жизнедеятельности — дыхание и кровообращение, поэтому повреждение продолговатого мозга может привести к мгновенной смерти.

"Такие травмы, как в данном случае, встречаются достаточно редко, поэтому и подобные высокотехнологичные операции делаются не очень часто. В нашей больнице такая проводилась в третий раз, — рассказал травматолог-ортопед ОКБ №2 Александр Базаров. — Мы выполнили репозицию. Потом при помощи спицы с резьбой прошли второй позвонок от основания до верхушки зубовидного отростка".

После этого по спице просверлили канал, нарезали резьбу и установили винт. Винт придавит костный отломок к его основанию, и позвонок срастется правильно.

Поскольку после падения пациент не получил неврологических осложнений, медики прогнозируют, что он сможет вернуться к прежней жизни безо всяких ограничений ориентировочно через три месяца, когда поврежденные позвонки срастутся, сообщили в пресс-службе медучреждения.