Депутаты следят за дезинфекцией подъездов в тюменских домах

Депутаты Тюменской городской думы помогают жителям города контролировать организацию дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных жилых домах и оперативно решать возникающие проблемы.

В частности, в первой половине апреля жители избирательного округа №10 обратились к Степану Киричуку с жалобами на то, что не все управляющие компании и ТСЖ вовремя приступили к исполнению постановления правительства области о необходимости санитарной обработки мест общего пользования.

Жители микрорайонов МЖК и "Тюменский" Дмитрию Елагину в личных обращениях и в социальных сетях сигнализировали о том, что специалисты подрядной организации недобросовестно проводят дезинфекцию помещений.

По всем обращениям народные избранники провели разъяснительные беседы, с руководством озвученных горожанами компаний обсудили меры, которые нужно принимать для охраны здоровья граждан.

Дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах контролирует и Александр Григорьев. "В сложный период режима самоизоляции главное – сохранить здоровье граждан, поэтому нужно использовать все имеющиеся ресурсы", – отметил депутат.

Виктор Бронников сообщил, что по вопросам обработки домов ему удалось наладить взаимодействие и с горожанами, и с управляющими компаниями. На любые тревожные сигналы депутат готов оперативно отреагировать и подключиться к решению тех или иных вопросов.

"Депутаты Тюменской городской думы держат данный вопрос на особом контроле и уделяют самое пристальное внимание заботе о здоровье наших жителей, - комментирует ситуацию в целом заместитель председателя городской думы Дмитрий Осипов. - В моем избирательном округе ситуация стабильная, работы по уборке и дезинфекции проводятся регулярно и по графику. Мы находимся в постоянном контакте с жителями и управляющими компаниями по данному вопросу".

Татьяна Тихонова