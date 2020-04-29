Тюменские поликлиники сообщают о режиме работы в праздники

15:14 29 апреля 2020
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В майские праздники и выходные дни все поликлиники Тюмени будут работать по утвержденному графику. 

1, 3, 5, 9 и 10 мая лечебные учреждения будут работать с 9 до 12 часов.  Нуждающихся в медицинской помощи примет дежурный врач. 

2, 4 и 11 мая приём дежурными врачами поликлиник будет вестись с 9 до 16 часов.

Тюменцам напоминают, что в связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусу и карантином в медицинских учреждениях региона непосредственно в поликлиники стоит обращаться только в крайних случаях. При ухудшении самочувствия рекомендуется вызывать врача на дом.

Номер телефона службы экстренной медицинской помощи населению при звонке со стационарного телефона — 03, при звонке с сотового телефона — 103.

Теги: поликлиники , праздники
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