Тюменские поликлиники сообщают о режиме работы в праздники

В майские праздники и выходные дни все поликлиники Тюмени будут работать по утвержденному графику.

1, 3, 5, 9 и 10 мая лечебные учреждения будут работать с 9 до 12 часов. Нуждающихся в медицинской помощи примет дежурный врач.

2, 4 и 11 мая приём дежурными врачами поликлиник будет вестись с 9 до 16 часов.

Тюменцам напоминают, что в связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусу и карантином в медицинских учреждениях региона непосредственно в поликлиники стоит обращаться только в крайних случаях. При ухудшении самочувствия рекомендуется вызывать врача на дом.

Номер телефона службы экстренной медицинской помощи населению при звонке со стационарного телефона — 03, при звонке с сотового телефона — 103.