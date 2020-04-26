Молодых специалистов привлекают к работе в тюменских сельских больницах

37 фельдшерско-акушерских пунктов заменят в Тюменской области в 2020 году в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". Также планируется приобрести 10 передвижных мобильных комплексов. На эти цели предусмотрены средства в размере 126 млн рублей, в том числе 31 млн рублей – из федерального бюджета.

О реализации нацпроекта "Здравоохранение" в регионе" говорили депутаты комитета по социальной политике Тюменской областной думы. Еще одним вопросом стало обеспечение квалифицированными кадрами медицинских учреждений на селе.

Как сообщил заместитель председателя Тюменской областной Думы, куратор социального блока в работе парламента и региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Виктор Рейн, для привлечения специалистов нужна мотивация. Для повышения престижа сельских врачей в каждом районе создаются музейные комнаты, рассказывающие о становлении местной медицины. Ярким примером является история заслуженного врача РСФСР, выдающегося организатора и основоположника бальнеологии в Тюменской области Евдокима Яковлева. Под его руководством в Нижнетавдинском районе был создан первоклассный медицинский центр "Ахманка".

В регионе проходит традиционный конкурс "Моё призвание – сельская медицина", в рамках которого определяют лучшего земского доктора, фельдшера и медсестру. Отбор идёт на муниципальном уровне, а соискатели приводят свои соображения о том, как развивать сельскую медицину, пишет "Вслух.ру".