Врачей ФАПов в тюменских деревнях обеспечат жильем

В Тюменской области с целью привлечения специалистов в сельскую местность построят дома для врачей деревенских ФАПов. Об этом завил глава региона Александр Моор во время телепередачи "Час с губернатором".

На Госсовете с губернаторами Президент России поднял тему здравоохранения и сказал, что 60% россиян недовольны первичным звеном оказания медпомощи. Глава государства дал указание решить эту проблему.

Александр Моор сообщил, что в первую очередь будет проведен мониторинг текущего состояния инфраструктуры - наличие ФАПов и поликлиник, сколько зданий требуют капремонта, каково состояние дорог, связывающих населенные пункты, с точки зрения возможности проезда скорой помощи и общественного транспорта, на котором люди ездят в поликлиники.

Особое внимание будет приковано к ФАПам в населенных пунктах: они не только должны быть открыты в малых деревнях, но и необходимо привлечь туда на работу специалистов. Поэтому в регионе возведение фельдшерско-акушерских пунктов синхронизируется с программой по строительству жилья, пишет "Мегатюмень".

Кроме того, продолжается работа по оснащению больниц и поликлиник современным оборудованием. За два года было обновлено 45 единиц оборудования, на 2020 год в бюджет заложили покупку еще 34 аппаратов, в их числе 11 стационарных рентген-комплексов и 4 компьютерных томографа. На переоборудование радиологического центра выделено 200 млн рублей, что позволит сократить очередь на обследование.