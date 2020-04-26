Опытная тюменская дачница дала советы по проведению посевных работ

В Тюменской области наступили тёплые весенние дни, и жители региона, которые перебрались в загородные дома на время самоизоляции, начинают посевные работы.

По словам огородницы со стажем Людмилы Петраченко, сейчас уже можно сажать культуры, которые любят обработку холодом – морковь, петрушку и укроп. Этим культурам вполне понравится, если их грядку прикроет снежок или дождь. И семена лука-чернушки любят "грязные грядки". А уже сейчас и в ближайшие две три недели можно чистить клубнику и землянику, не боясь повредить цветочные почки.

Огородники готовятся и к посадке капусты. Капусту в центральной России высаживают 29 апреля, в день Ирины-рассадницы, а на Урале и в Сибири – 6 мая, в Георгиев день. Людмила отмечает, что разница в сроках обусловлена климатическими факторами. Но в последнее время дачники стараются посадить капусту пораньше, чтобы уже летом кушать свежую капусту.

Чтобы уберечь рассаду капусты, садоводы придумали множество разных способов. Например, сейчас часто садят прямо в грунт по одной или две семечки, укрывают кто чем, даже крышками от тортов, при этом получаются мини-парнички. Некоторые садят рассаду, которую планируют в прохладу пересадить на постоянное место. Однако может появиться проблема помимо жары – капустная блошка. Такую проблему тяжело пережить ослабленной рассаде.

Способов борьбы с капустной блошкой множество, притом не всегда химические. Как вариант, можно посыпать капусту пылью из дорожки или красным перцем. Некоторые садоводы используют для этой цели золу, однако тут подстерегает другая опасность. Зола, соединяясь с водой, образует щёлочь, которая может сжечь корневую систему, если переборщить с объёмом, пишет "Тюменская область сегодня".