Тюменка рассказала о плюсах самоизоляции для многодетной семьи

Тюменцы начинают привыкать к режиму самоизоляции – налаживается жизнь и в плане режима, и в плане психологического состояния. Многодетная мама Мария Серова поделилась своими впечатлениями о постоянном нахождении дома.

По словам Марии Серовой, карантин оказался довольно экономичным вариантом жизни – отпала необходимость в дополнительных расходах на питание старшего ребёнка-школьника за пределами дома, также семья сейчас обходится без услуг репетиторов. Экономия семейного бюджета происходит и за счёт отсутствия трат на дорогу и одежду.

Однако в самоизоляции есть и сложности. С детьми легче находиться в просторном помещении, а не в квартире, поэтому некоторые семьи сейчас перебрались в загородные дома: свои или взятые в аренду.

Мария отметила, что самое сложное было в первую неделю – отрегулировать режим. Они с детьми постарались максимально приблизить новые условия обучения к ежедневному распорядку дня, вписав виртуальные уроки и выполнение домашнего задания. В свою очередь объём домашних заданий увеличился, причём его задают и двум дошколятам. Воспитатели отправляют творческие задания, результаты выполнения которых семья фотографирует или снимает на видео.

Самоизоляция предоставила больше времени на детей и развивающие занятия с ними, при этом многодетные семьи выигрывают. Когда в доме много человек, которые готовы принять участие в играх, открываются новые возможности. По словам Марии Серовой, они с семьёй устраивают игры в школу, в магазин, в городок, вместе конструируют. Дети не ощущают нехватки общения. Возможно, что в этом плане значительно сложнее родителям, у которых один ребёнок.

Каждый может сделать досуг интересным, тогда и время пролетит быстрее, пишет "Тюменская область сегодня".