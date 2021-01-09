Соцработники и волонтеры помогают тюменцам во время самоизоляции

Около 65 тысяч человек воспользовались услугой доставки на дом лекарственных средств по рецептам врачей в период самоизоляции. Особая забота в период пандемии – это люди с хроническими заболеваниями, лечение которых нельзя отложить "на потом".

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, по согласованию с учреждениями здравоохранения, органы социального обслуживания на своем транспорте организовали доставку таких пациентов для своевременного получения жизненно необходимых медицинских услуг. Это, прежде всего, онкобольные и люди с хронической почечной недостаточностью, которым необходимо систематическое прохождение гемодиализа.

С июля 2020 года была организована доставка на дом лекарств людям с подтвержденным коронавирусом, которые лечатся на дому, а также живущим с ними вместе членам семьи. Такую помощь на начало декабря получили более 24 тысяч человек.

Активно развивается в регионе так называемое "соседское волонтерство". Волонтеры-соседи не только помогают в доставке продуктов питания, но могут убрать квартиру, сопроводить на прогулку, помочь выгулять собаку и т.д. К работе по оказанию помощи пожилым в период самоизоляции привлечено около 3 тысяч волонтеров.

Также организована психологическая поддержка. Социальные службы помогают людям адаптироваться к новым условиям, снизить уровень тревожности. За год такую помощь получили более 3 тыс. тюменцев.