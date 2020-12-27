Общественники оказывают поддержку тюменцам на самоизоляции

Общественные организации Тюменской области в период пандемии оказывают поддержку людям, оказавшимся на самоизоляции. Присоединиться к добрым делам могут все желающие.

Как рассказал директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин, различные НКО доставляют продукты домой или могут привезти врача. В рамках акции "МЫВМЕСТЕ добровольцы поддерживают пожилых людей и других нуждающихся: помогают с уборкой, могут сходить в магазин или поменять лампочку.

Все, кому необходима поддержка в виде доставки на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов, психологическая помощь или консультация по мерам социальной поддержки, могут обратиться по номеру 8-800-201-41-41.

Сами некоммерческие организации в период распространения COVID-19 получают дополнительную поддержку. В Тюменской области действует программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций". В 2020 году в рамках программы на финансовую поддержку СО НКО выделено около 723 млн рублей, пишет "Вслух.ру".

65 тюменских общественных организаций стали победителями по итогам трех конкурсов "Фонда Президентских грантов" в 2020 году. На реализацию социальных проектов из федерального бюджета направлено более 89 млн рублей.