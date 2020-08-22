После отмены обязательной самоизоляции пожилые тюменцы увлеклись спортом и стали волонтёрами

Для тюменцев старше 65 лет отменили обязательную самоизоляцию. Бабушки и дедушки за несколько месяцев дома соскучились по активному времяпрепровождению, общению и взаимопомощи. Теперь они могут чаще заниматься спортом и работать волонтёрами Тюменского геронтологического центра.

Как рассказала специалист учреждения по связям с общественностью Ирина Богунова, проекты геронтологического центра постепенно переходят из онлайн-режима обратно в оффлайн. "Серебряные" активисты приступили к своей добровольческой деятельности и занятиям на свежем воздухе.

"Настроение у людей боевое. Они готовы развиваться, готовы делать добрые дела, реализовывать свои инициативы. Наша задача состоит в том, чтобы поддержать их и дать им возможность их реализовать", - отметила Ирина Богунова.

19 августа участницы проекта "Бабушки особого назначения" поддержали профилактическую акцию "Пешеходный переход". Вместе с сотрудниками ГИБДД, молодыми волонтерами и олимпийским чемпионом Евгением Гараничевым они проводили с пешеходами и водителями просветительскую акцию на улицах города.

В тот же день участники проекта "Бабушкин воркаут" вышли в экопарк "Затюменский" на первую тренировку, а уже со следующей недели они начнут заниматься по расписанию на разных площадках города. Инструкторы 55+ будут заниматься с тюменцами всех возрастов при соблюдении социальной дистанции и других мер предосторожности.

Гиды 55+ также устраивают активные экскурсии в составе мини-групп по историческим местам города, пишет "Тюменская область сегодня".

Отметим, всего в Тюменской области насчитывается около восьми тысяч серебряных волонтеров, более тысячи из которых проживают в Тюмени.