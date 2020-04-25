Туртасская студия журналистики и фотографии работает в онлайн-формате

Обучение в студии журналистики и фотографии "Teens-MEDIA" в настоящее время происходит в дистанционном формате. Студия находится в посёлке Туртас Уватского района и работает на базе местного Дома культуры. Сейчас две группы обучающихся общаются с педагогом с помощью группы во ВКонтакте и своих аккаунтов в Инстаграм.

По словам руководителя студии, педагога Центра дополнительного образования для детей и молодёжи Уватского района Натальи Гайнутдиновой, при переходе на дистанционное обучение с подростками необходимо было выбрать интернет-платформу, которой они чаще всего пользуются. Ими стали ВКонтакте и Инстаграм. С помощью прямого эфира в Инстаграм Наталья показывает своим ученикам видео и презентации, которые помогают понять тему и разобраться в деталях. При этом сразу же можно получить обратную связь – дети пишут, что им понятно или непонятно. Домашние задания ученики присылают через личные сообщения во ВКонтакте, Вайбере или Инстаграм.

Дипломированный журналист Наталья Гайнутдинова открыла свою студию журналистики и фотографии спустя 11 лет работы в газете "Уватские известия". Наталья захотела передать свои знания и опыт детям. Студия открыта уже 5 лет.

В этом году в студии проходит обучение 23 человека в возрасте от 10 до 18 лет, две группы. По словам Натальи, среди учеников есть дети, у которых талант к журналистике, есть и подростки, которые очень заинтересованы в этой профессии. Для тех, кому больше интересна фотожурналистика, Наталья организовывает индивидуальные занятия. Ребята, которые интересуются работой на телевидении, снимают ролики и делают стендапы. В интернет-газете во ВКонтакте размещают наиболее успешные работы учеников.

По словам педагога, в конце учебного года проводится тестирование, а в этот раз итоговое занятие состоится онлайн на платформе ZOOM. Пройдёт викторина и срез знаний. Тех юных журналистов, кто сумеет отличиться, педагог наградит небольшими подарками-сюрпризами, пишет ИА "Тюменская линия".