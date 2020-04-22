Тюменские лаборатории, где делают тест на COVID-19, перешли на усиленный режим

В Тюменской области на 22 апреля выполнено 43 572 лабораторных исследования на коронавирусную инфекцию. К этому часу на территории региона зарегистрировано 290 случаев коронавируса.

"Лаборатории, которые занимаются исследованием проб на новую коронавирусную инфекцию, переведены на усиленный режим работы. Они имеют достаточное количество тест-систем и расходных материалов", — сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Там отмечают, что в России зарегистрировано 11 тест-систем для диагностики COVID-19. Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии, а также лаборатории государственных медицинских организаций используют для исследований тест-системы ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора. По словам специалистов, они показали высокую эффективность.

Мазок для анализа на коронавирус берут из ротоглотки или носоглотки. Анализы проводятся методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией. Это самый точный и надежный метод диагностики вирусной инфекции, который дает определить даже небольшое количество РНК вируса в биологическом материале человека и выявить болезнь в инкубационном периоде.