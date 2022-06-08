Ростелеком собирается составить портрет туриста

Портрет туриста формируется из данных телеком-операторов и банков. Полученный аналитический срез позволит выявить закономерности в поведении путешественников и сделать регион более привлекательным для гостей

Уникальный продукт анализа данных для использования в туристическом секторе Ростелеком, Platforma и ВТБ представили на XIII Международном IT-форуме в Ханты-Мансийске.

Новый проект позволяет составлять портреты туристов на основе анонимизированных данных. Для этого Platforma на базе геоаналитического сервиса GEO.Platforma разработала специальное решение, с помощью которого проводится анализ потока туристов, а также отслеживается их активность. Система позволяет определять самые популярные места посещений в регионе и финансовые траты гостей. Такой портрет путешественников поможет определить туристическую привлекательность территорий и пути дальнейшего развития инфраструктуры.

Глубокий анализ туристического потока с использованием Big Data позволит получить ответы по десяти пунктам. Система определит наиболее востребованные направления поездок, возрастные категории гостей, сроки их пребывания на территории, портреты путешественников по интересам, самые посещаемые достопримечательности, популярные места для проживания, развлечений и питания. Также специализированные сервисы смогут провести анализ денежных трат по возрасту приезжающих и аудит сезонности их посещений. Еще один интересный пункт — выявление не приехавших путешественников, которые в последний момент изменили решение в пользу другой территории.

Директор Югорского филиала Ростелекома Дмитрий Лукошков считает, что это очень эффективный инструмент, который дает направление для выгодного инвестирования средств и грамотного распределения бюджета. "За счет объединения данных, технологий и компетенций мы можем сделать доступным применение Big Data для компаний любого размера", - отмечает Лукошков.

Главное преимущество сервиса - в объединении анонимизированных данных из разных источников, что обеспечивает наиболее широкий взгляд на туристический поток в том или ином регионе. Он может быть полезен и властям для определения политики развития региона в туристической сфере, и бизнесу, уверена руководитель портфеля продуктов Geo.Platforma Лариса Сополькова.