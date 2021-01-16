Тюменские фермеры получают поддержку из бюджета

В Тюменской области за последние годы существенно выросла доля использования средств регионального бюджета на поддержку агропромышленного комплекса при снижении объема федеральных поступлений. Этим может похвастаться далеко не каждый регион.

Существующие госпрограммы и формы поддержки тюменских фермеров проанализировали Финансово-экономического института. По мнению экспертов, государственная поддержка сельского хозяйства объективно необходима, а грамотное планирование бюджета даст возможность развиваться сельскому хозяйству.

Как сообщила профессор кафедры экономической безопасности, системного анализа и контроля ТюмГУ Гульнара Ромашкина, исследование выявило низкую и нерегулярную поддержку социальной активности, развития фермерства и других форм частного хозяйствования на селе. Часто получатели субсидий и грантов заинтересованы в быстрейшем освоении средств, а не в реальном развитии. Существенной проблемой является недостаточный уровень компетенций адресатов такой поддержки.

Целью сельскохозяйственной политики, по мнению экспертов, должно быть обеспечение сельских жителей приемлемым уровнем жизни, потребителей качественной продукцией по справедливым ценам и сохранение окружающей среды, в первую очередь земель сельскохозяйственного назначения, и развитие сельских территорий.

Эксперты предлагают обратить большее внимание на развитие непрямых форм поддержки, на стимулирование экономической активности и малых форм хозяйствования, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".