Челлендж "Барахолка компетенций" стартовал в тюменских соцсетях

Необычный челлендж под названием "Барахолка компетенций" запустили в тюменской "Школе компетенций 2.0". Участнику предлагают описать в комментариях под постом в соцсетях свои умения, найти среди других человека, чьи навыки могут быть полезными ему самому, и завязать беседу.

Среди откликнувшихся - графические дизайнеры, монтажеры видео, специалисты SMM, репетиторы и педагоги. Присоединиться к челленджу можно в группе проекта в социальной сети "ВКонтакте".

Кроме того, в сообществе проходит серия онлайн-лекций на различные темы. 13 апреля бизнес-тренер из Екатеринбурга Иван Возмилов рассказал об адаптивности и способах применения этого качества в жизни, а 16 апреля велнес-коуч из Тюмени Татьяна Галанова обсудила с земляками преимущества и недостатки онлайн-коммуникации. Всего запланировано шесть подобных вебинаров, в каждом из которых организаторы оставят кодовое слово. Собрав их вместе, внимательные зрители смогут получить брендированную ветровку от мультицентра "Моя территория", пишет "Тюменская область сегодня".