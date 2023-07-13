Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения тюменской стримерше

В Тюмени предъявлено обвинение 32-летней женщине, которая во время видеотрансляции накинулась на 12-летнего сына с оскорблениями, угрозами и кричала, чтобы он уходил из дома. Уголовное дело на горе-мамашу, у которой еще ест и 4-летний ребенок, завели по статье об истязании несовершеннолетнего.
"Личность женщины установлена и ей предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Дети обвиняемой помещены в социально-реабилитационный центр. Сегодня следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения", - сообщает СУСК по ТО.
Следователи провели обыски по месту жительства обвиняемой. Допрашиваются очевидцы, соседи, знакомые женщины. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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