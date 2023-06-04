Как обезопасить себя при онлайн-знакомстве рассказала тюменский психолог

Знакомство в интернете для современного человека стало нормой. Тюменский психолог Диляра Каримова назвала приемы, которые помогут определить, стоит продолжать общение в соцсетях или прекратить переписку.

"Есть ряд признаков, которые помогут обезопасить себя в соцсетях и на сайтах знакомств. Например, мужчины часто выставляют фото 10-летней давности либо фото вообще отсутствуют. В анкете они указывают не достоверную информацию, цитируют высказывания, в которых громкие обещания, в переписке о себе говорят крайне лаконично, проявляют резкую смену настроения – от радости до агрессии, начинают засыпать комплиментами, смайликами, ожидая в ответ взаимности", – говорит эксперт.

Если человек настаивает на скорейшей встрече, интересуется адресом, просит телефон, предлагает выйти на видеосвязь – это уже тревожные звоночки. В таком случае важно вовремя отсеять партнера, который не подходит для желаемых отношений, сообщает АиФ-Тюмень.