Тюменцев просят не посещать кладбища

Городские кладбища Тюмени будут закрыты до окончания режима повышенной готовности. Глава города Руслан Кухарук призвал тюменцев воздержаться от посещения кладбищ:

"Уважаемые тюменцы, мы просим с пониманием отнестись к этим мерам. Традиционно в преддверии праздника Пасхи и родительского дня горожане массово посещают кладбища, убирают территорию, где похоронены их родные и близкие. Мы просим отложить все эти мероприятия. Мера вынужденная, поскольку большое количество людей неминуемо приведет к распространению коронавирусной инфекции".

Въезд на территорию кладбищ запрещен, закрыты и близлежащие парковки. График движения общественного транспорта, которым можно было добраться до кладбищ, скорректирован, некоторые рейсы отменены.