На Ямале запущена акция "Северяне против коронавируса"

За два дня на участие в акции подали заявки более тысячи ямальцев. Смысл флешмоба состоит в том, чтобы члены партии "Единая Россия" оплатили услуги интернета для малообеспеченных семей, где есть школьники и помогли продуктовыми наборами, сообщает Муксун.fm.

Оставить заявки на помощь могут все желающие ямальцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, на специальном интернет-портале "Северяне против коронавируса". На сегодня больше всего обращений поступает от жителей Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя.

Волонтеры этой акции доставляют нуждающимся ямальцам продукты, лекарства бесплатно. Средства на это выделяют партийцы и сторонники партии.

Еще одной мерой поддержки является оплата услуг интернет-связи для семей, где есть школьники. Добровольцы внесут оплату сразу за два месяца вперед, чтобы учебный процесс для школьников не прерывался.

Также акция намерена поддержать предпринимателей тем, что ее организаторы будут закупать продукты и заказывать обеды у предприятий партнеров социального проекта "Забота", обеспечивая их работой.