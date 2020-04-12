Метеорологи выяснили причину возникновения тюменского урагана

Скачки атмосферного давления стали причиной сильного урагана, бушевавшего в Тюменской области на неделе.

Сильный туман наблюдался утром 6 апреля. Такое явление уже служило признаком того, что температура воздуха упала, при этом атмосферное давление держалось на уровне 747 миллиметров ртутного столба. Во время метели давление упало до 736 миллиметров, а к вечеру следующего дня оно вновь поднялось до 746 миллиметров.

По словам руководителя научного исследования "Долгосрочные прогнозы погоды по русскому земледельческому календарю", призёра Всероссийской конференции "Шаг в будущее" Людмилы Петраченко, большая разница атмосферного давления при встрече тёплой и холодной воздушных масс порождает сильный ветер. Такое явление можно назвать обычным для июня в Тюменской области. В это время мощные циклоны сопровождаются сильным порывистым ветром и ливнями, однако непродолжительны по времени из-за быстрого разрушения. В этот раз циклоны успели захватить большую территорию, последствия чего ощутили во многих областях большого Урала. Метели и ветру 7 апреля в некоторых населённых пунктах Заводоуковского района предшествовала гроза. Был небольшой дождь и раскаты грома, которые слышали люди даже в домах.

По причине того, что летом в земле накапливается электричество, гроза наблюдается обычно именно в это время года. Однако из-за того, что на Урале много полезных ископаемых, грозы могут стать всесезонным явлением. В норме грозы в Тюменской области появляются не раньше конца апреля, но нынешняя ранняя весна ускорила эти процессы, пишет "Тюменская область сегодня".