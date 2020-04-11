Определяется состав тюменского хоккейного клуба "Рубин"

Фото ХК "Рубин"

Досрочно завершить хоккейный сезон пришлось тюменскому ХК "Рубин", который остановился в ¼ плей-офф при счёте с "Югрой" 2-2. Решение было принято совместно с Федерацией хоккея России.

Пресс-служба хоккейного клуба сообщила, что состав команды для игр в следующем сезоне уже формируется. Главный тренер, Михаил Звягин, продолжит работу в "Рубине". Звягин привёл ХК "Рубин" к золоту во Всероссийском соревновании клубов ВХЛ уже в первый сезон своей работы, а в чемпионате 2019-2020 годов тюменский клуб стал победителем своей конференции.

Своё сотрудничество с клубом продолжат нападающие Вадим Кравченко, Денис Ячменёв и Денис Давыдов. В прошлом сезоне Денис Ячменёв, капитан и легенда клуба, стал лучшим бомбардиром "Рубина". Также снова выйдут на лёд защитники Егор Кургунцев, Дмитрий Лютов, Александр Федотов, Константин Фаст и Георгий Бердюков. Прошедший сезон стал самым результативным для Константина Фаста, он сыграл в 46 поединках. Для 24-летнего форварда Семёна Иванова следующий сезон станет вторым в составе "Рубина". Пятёрку лучших игроков сезона составили Денис Давыдов, Александр Федотов, Денис Ячменев и Дмитрий Лютов.

Трудовые отношения прекращены с форвардами Андреем Рычаговым и Михаилом Железновым, а также с защитниками Александром Родионовым и Станиславом Калашниковым, пишет "Вслух.ру".

По словам генерального менеджера ХК "Рубин" Николая Бабенко, руководство клуба и тренерский штаб были бы рады оставить всех игроков в команде. Однако существует лимит, который заставляет делать тяжёлый профессиональный и моральный выбор. У каждого из спортсменов есть свои сильные стороны, и каждый из них добросовестно относился к выполнению своих обязанностей, что подтверждается результатами команды.