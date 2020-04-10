Тюмень за день: 10 апреля

Александр Моор продлил запрет на работу ТРЦ, общепита и предприятий сферы услуг до 30 апреля

Ситуация с распространением коронавируса в Тюменской области стабильна, но для сохранения этой стабильности необходимо соблюдать ранее установленный режим.

На улице 50 лет Октября незаконно вырубили деревья на 28 млн рублей

В прокуратуру поступило сообщение от местной жительницы, что районе дома №118 по улице 50 лет Октября было вырублено 112 зеленых насаждений.

В Тюменской области за сутки три новых случая коронавируса

Таким образом, на территории нашего региона зарегистрировано 22 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В Тюменской области установлен противопожарный сезон

Тюменцам напоминают, что правилами противопожарного режима в целях предотвращения пожаров запрещается разводить костры, сжигать мусор в неустановленных местах, выжигать сухую траву.