Сервис доставки молочной продукции "Золотые луга" дарит баллы за приглашение друзей

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Сервис бесплатной доставки молочной продукции от компании "Золотые луга" в рамках программы лояльности предлагает тюменцам получить дополнительные баллы для совершения покупок в режиме онлайн, просто пригласив своих друзей, родственников или соседей воспользоваться Интернет-доставкой.

Программа лояльности позволяет активным пользователям накапливать баллы и тратить их на следующие покупки продукции "Золотых лугов" онлайн. Один из самых простых способов получить дополнительные баллы – пригласить друга зарегистрироваться на сайте доставки.

Зарегистрировавшись на сайте, каждый пользователь получает доступ в "Личный кабинет", где в разделе "Мои баллы" будет показана реферальная ссылка. Этой ссылкой можно делиться с друзьями, родственниками, соседями и просто знакомыми, которые хотят попробовать доставку продукции компании "Золотые луга".

Перейдя по реферальной ссылке, приглашенные люди будут привязаны к вашей учетной записи на сервисе, и после получения ими первого заказа вы получите 100 баллов. Таким образом, чем больше пользователей воспользуются вашей личной ссылкой и совершат покупки в Интернет-доставке "Золотых лугов", тем больше вы получите баллов.

Напомним, по программе лояльности каждому пользователю Интернет-доставки присваивается один из пяти статусов, зависящих оттого, на протяжении какого времени покупатель заказывает продукцию через сервис доставки. К примеру, если вы совершаете покупки непрерывно в течение двух недель или менее, в виде баллов начисляется 10% от суммы покупки, а если вы пользуетесь сервисом 6 и более недель, вам положено максимальное начисление – 20%. Для того, чтобы статус повышался, необходимо непрерывно заказывать каждую неделю.

Также баллы можно заработать множеством иных способов: заполнить анкету профиля на сайте доставки, приобрести в течение месяца товаров на сумму более 3000 рублей, воспользоваться сервисом "Доставка на неделю" и многое другое. Минимальная сумма для заказа – 300 рублей для дома и 600 рублей для офиса, при этом доставка осуществляется бесплатно.

Сервис работает без выходных, курьеры приезжают с 10:00 до 16:00 и с 18:00 до 22:00. Дату и удобный временной интервал можно выбрать при оформлении заказа. Каждый сотрудник соблюдает все санитарные нормы и требования профилактики, а покупку можно совершить полностью бесконтактно: для этого достаточно оплатить товары на сайте и оставить комментарий "Бесконтактная доставка" или "Оставить у двери". В этом случае работник известит вас о прибытии по телефону, оставит пакет с продуктами у двери и проконтролирует, чтобы вы получили покупку.

Узнать подробнее о программе лояльности и заказать доставку свежей и натуральной молочной продукции трех торговых марок – "Золотые луга", "Живи ЗдорОво", "Ситниковское" можно на сайте https://dostavka.zolotie-luga.ru.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.