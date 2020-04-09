"Русская компания" выгодно обеспечит интернетом загородные дома

Тюменский региональный провайдер "Русская компания" подключает к услугам связи пригородные коттеджи со скидкой 50%. Акция продлится с 1 апреля до конца мая 2020 года.

Безусловно, жизнь в загородном доме имеет много преимуществ: чистый воздух, личная придомовая территория, большая жилая площадь, индивидуальная планировка дома. Но зачастую жильцы сталкиваются и с некоторыми нюансами, в основном - связанными с инфраструктурой. Если в многоквартирном доме подключение телефона, телевидения и сети Интернет не составляет проблем - обычно всегда есть выбор из нескольких поставщиков услуг, то владелец коттеджа вынужден решать подобный вопрос "на берегу", зачастую еще до принятия решения о покупке участка и строительства дома.

Оперативно узнать о технических возможностях подключения к услугам цифрового телевидения, телефонии и сети Интернет загородного дома или дачи предлагает узнать ООО "Русская компания" на своем сайте. Благодаря технологии PON (Passive Optical Network – пассивная оптическая сеть) провайдер обеспечивает широкое покрытие сетью коттеджных поселков близ Тюмени. Специалисты прокладывают кабель, который не боится молний и перепадов электричества, при этом передает неограниченный объем информации на высокой скорости. Тем, кто выберет "Русскую компанию" на роль поставщика услуг ТВ, телефонии и интернета по технологии PON с 1 апреля по 31 мая 2020 года, подключение обойдется дешевле в два раза.

Абонентам провайдера гарантирована круглосуточная техническая поддержка 24/7. Уточнить информацию по тарифам, условиям акции, специфике подключения, а также заказать услугу можно на сайте "Русской компании" и по телефону: 39-00-39.