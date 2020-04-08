Для школьников запустили онлайн-платформу для дистанционного обучения

14:12 08 апреля 2020
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Фото: pixabay.com

Проходить общеобразовательную программу в дистанционном режиме школьники по всей России смогут на платформе "Моя школа в online". Ресурс уже начал работу.

Сайт предназначен для учащихся 1–11 классов и содержит качественные учебные материалы для самостоятельного обучения на дому. Как рассказал в эфире онлайн-марафона "Домашний час" министр просвещения Сергей Кравцов, они разработаны на базе учебников, включенных в федеральный перечень и соответствующих федеральному образовательному стандарту. 

Главный редактор корпорации "Российский учебник" Руслан Гагкуев отметил, что в свободном доступе на платформе будут размещены учебные материалы по всем основным школьным предметам четвертой четверти.

Кроме того, ресурс предусматривает обратную связь и методическую поддержку учителей, родителей и школьников.

Теги: обучение , школьники
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