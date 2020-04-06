Сервис доставки молочной продукции от компании "Золотые луга" работает без выходных

Фото: АО "Золотые луга"

Интернет-магазин "Золотые луга" расширил возможности доставки свежей молочной продукции на дом. Теперь сервис работает без выходных, увеличены время доставки и штат курьеров, а сама доставка и оплата заказов проводится в бесконтактном формате.

Компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции в Сибири и на Урале, в оперативном режиме подстраивается под реалии современной торговли и резкое увеличение спроса на доставку. Всего за пару недель в связи с введением в регионе режима самоизоляции количество заказов в интернет-магазине предприятия выросло в несколько раз. Тем не менее, благодаря оптимизации работы сервиса производитель готов к такому наплыву и обеспечивает быструю обработку заказов, высокое качество производства и своевременную доставку продуктов.

В частности, теперь доставка молочной продукции на дом осуществляется без выходных: семь дней в неделю. Курьеры приезжают с 10:00 до 16:00 и с 18:00 до 22:00 – дату и удобный временной интервал можно выбрать при оформлении заказа.

Штат курьеров увеличен, поэтому задержек с доставкой не возникнет. Каждый из сотрудников проинструктирован, соблюдает необходимые профилактические меры, оснащен медицинскими масками. Чтобы минимизировать личные контакты, компания "Золотые луга" рекомендует оплачивать заказы онлайн на сайте, а в комментарии писать пожелание: "Бесконтактная доставка" или "Оставить у двери". В этом случае курьер обязательно свяжется с вами по телефону, сообщит о своем прибытии, оставит пакет с продукцией у двери и проконтролирует, что вы его забрали. Оставить пожелания и отзывы о работе сервиса доставки можно в личном кабинете интернет-магазина или в социальных сетях компании "Золотые луга".

Напомним, на портале https://dostavka.zolotie-luga.ru/ можно выбрать из полного ассортимента производителя, трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво". Это молоко, сметана, творог, сливочное масло, сыр, кисломолочные напитки. Минимальная сумма для заказа – 300 рублей, при этом доставка осуществляется бесплатно. Если собрать "корзину" до обеда, то свежую и натуральную молочную продукцию курьер привезет уже на следующий день. Также есть возможность воспользоваться услугой "Доставка на неделю". Вы можете собрать списки продуктов на один или несколько дней недели. И тогда эти заказы будут создаваться автоматически, а за день до доставки вы будете получать уведомление, где в один клик нужно подтвердить заказ.

При регистрации на сайте сервиса доставки пользователь автоматически становится участником программы лояльности. За заполнение профиля, активность, заказы, приглашение друзей компания начисляет баллы, которые потом можно тратить на покупки. За актуальными акциями и новостями можно следить в социальных сетях компании "Золотые луга": ВКонтакте, Instagram.