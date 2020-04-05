В Тюмени запускают новое оборудование для механической очистки сточных вод

В Тюмени проводятся плановые работы по замене оборудования блока механической очистки сточных вод. В рамках реконструкции специалисты устанавливают сороудерживающий комплекс. Он отличается не только решетками нового типа, но и транспортером, уплотнителем и автоматизированным бункером накопления отходов.

Специалисты водоканала рассказали о запуске в работу двух установок перфорированных решеток. Это самое современное оборудование первичной очистки сточный вод. Они смогут задержать 70-85% мусора разного размера, вплоть до мелких включений. Это показатель намного лучше того, что был при старых решетках.

Пять решеток нового типа установят на очистных сооружениях Тюмени в 2020 году. Одна из них станет резервом, остальные будут в постоянной работе. Всего же после реконструкции цеха очистки стоков его мощность увеличится с 220 до 260 тысяч кубометров сточных вод в сутки, пишет "Тюменская область сегодня".

Кроме того, новое оборудование повышает качество очистки. Работы проходят в рамках концессионного соглашения, который заключили правительство Тюменской области, администрация Тюмени и "Росводоканал".