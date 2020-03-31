Аппараты ИВЛ и обеззараживатели: Ростех массово поставит технику в клиники

О готовности к массовым поставкам технических решений против COVID-2019 заявили холдинги Ростеха. Задача корпорации — оснастить российские клиники нужной для борьбы с эпидемией техникой: тепловизорами, аппаратами ИВЛ, обеззараживателями воздуха.
Холдинг "Швабе" поставит новые тепловизоры, которые, по словам разработчиков, за считаные секунды на расстоянии до 10 метров выявляют людей с повышенной температурой тела. Точность прибора — до 0,05 °С.
Также на предприятиях Ростеха наращивают производство обеззараживателей воздуха. Среди новинок в технологиях очистки воздуха — фотокаталитические фильтры, которые способны справиться с 99% бактерий и вирусов, в том числе помогут в борьбе с COVID-2019.
Основное преимущество таких фильтров в том, что в них не скапливаются микроорганизмы — они просто распадаются на безопасные молекулы воды и углекислого газа. В России подобные воздухоочистители выпускаются на предприятии КРЭТ.
Конструкторам удалось интегрировать фотокаталитические фильтры в средства индивидуальной защиты, уже выпущена опытная партия масок-респираторов, сообщили в пресс-службе Ростеха.
Также "Швабе" и КРЭТ сегодня наращивают производство аппаратов ИВЛ и готовы к новым поставкам. В "Швабе" на днях заявили, что создали систему, которая устраняет риск перекрестной инфекции за счет применения бактерицидных фильтров с высокой эффективностью — как на вход в аппарат, так и на каждого больного. Изделие прошло все необходимые испытания, и холдинг готов к его серийному производству.
Кроме этого, среди технологий, которые будут использованы для борьбы с распространением нового коронавируса, мобильные госпитали от "Швабе", где за сутки могут оказать помощь 250 пациентам.
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