Тюменских строителей оденут в экзоскелеты

Группа компаний “Страна Девелопмент” регулярно внедряет новые технологии при строительстве своих объектов, создала специализированную школу каменщиков и активно использует европейский опыт при строительстве.

Сегодня на стройках компании в числе первых в стране начинается изучение возможностей экзоскелетов на строительных площадках.

Проект модульного промышленного экзоскелета Ростех представил в прошлом году с плановым выходом на рынок в 2021. Комплекс состоит из 30 интегрируемых деталей. Его можно настраивать под потребности и подбирать модули, которые необходимы при выполнении тех или иных работ. Экзоскелет защищает рабочих при высоких физических нагрузках, не сковывает движения, легко надевается, его можно носить под или поверх рабочей одежды.

Конструкция помогает выполнить более 11 производственных операций, например, при производстве погрузочных и разгрузочных работ. Нагрузка при использовании снижается в два раза. Например, 20 кг груза будут ощущаться как 10. На данный момент, существует два вида исполнения экзоскелета. Первая модификация защищает опорно-двигательный аппарат, вторая активная берет на себя большую часть физической нагрузки за счет специальных моторов.

“Мы уже получили первую партию экзоскелетов и приступаем к тестовым изучениям их эффективности на строительной площадке. Среди наших сотрудников на стройке большинство находятся весь день на ногах, выполняя тяжелую работу - каменщики, штукатуры, плиточники, бетонщики. Наша задача сократить физическую нагрузку и сделать так, чтобы 8-ми часовая смена проходила легче и не влияла на показатели здоровья. Как раз с этим будет помогать экзоскелет - возьмет на себя основную нагрузку по весам. Надеемся, тем самым наши специалисты будут меньше уставать на смене. Плюс ко всему, в будущем это позитивно скажется на их здоровье”, - прокомментировал исполнительный директор ГК “Страна Девелопмент” Артем Божедомов.