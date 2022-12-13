Бывшая замглавы Минобрнауки РФ займется развитием НОЦ в "Ростехе"

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Выпускница ТюмГУ и бывшая замминистра науки и высшего образования России Елена Дружинина стала управляющим директором по научно-исследовательской деятельности "Ростеха". В новой должности она займется развитием научно-образовательных центров и реализацией научно-просветительских проектов госкорпорации, сообщается на сайте rostec.ru.

Дружининой предстоит включиться в построение современной модели исследований и разработок на основе кооперации науки, вузов и бизнеса. Также она будет курировать развитие научно-образовательных центров. Они формируются путем объединения вузов и предприятий Госкорпорации по определенному профилю с целью упростить взаимодействие в разработке и ускорить вывод на рынок конкурентных продуктов и технологий. Один из первых таких центров был создан при участии Ростеха в 2019 году в Самарской области.

Еще одной задачей нового руководителя станет содействие организации совместного выполнения Ростехом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в партнерстве с вузами и научно-исследовательскими институтами.

"Задачи по достижению технологического суверенитета и созданию конкурентоспособных продуктов должны решаться в кооперации промышленности, научных организаций, высшей школы. Такая консолидация ресурсов способна обеспечить быстрый синергетический эффект. Сегодня Ростех выстраивает взаимодействие с вузами и научными организациями, активное развитие этого направления является для Корпорации приоритетной задачей", – рассказала Елена Дружинина.

Елене Дружининой 38 лет, у нее два высших образования – окончила Тюменский государственный университет по специальностям "филология" и "юриспруденция". В Министерстве науки и высшего образования она курировала процесс развития технологического предпринимательства, была инициатором разработки нормативной базы по трудоустройству выпускников, а также занималась популяризацией научной, научно-технической и инновационной деятельности.