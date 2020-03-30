Дома возможно выиграть роутер

Фото предоставлено пресс-службой "Дом.ru"

Телеком-оператор "Дом.ru" приглашает тюменцев с 27 марта по 12 апреля принять участие в онлайн-конкурсе, приз в котором – современный двухдиапазонный роутер TP-Link Archer C5.

Чтобы его выиграть, достаточно снять и выложить с отметкой #домавозможно небольшой видеоролик о том, какие привычные занятия в условиях карантина теперь выполняются вами дома. На период конкурса страница участника в Instagram или "ВКонтакте" должна быть открытой. Автору самого оригинального ролика, по мнению организаторов конкурса, и достанется приз. Для тех, кто расскажет в видео о своих рабочих буднях на "удаленке" предусмотрена специальная номинация от "Дом.ru Бизнес". Итоги будут подведены 13 апреля. Подробности - здесь.

"Цель конкурса показать, что дома возможно выполнять те же дела, что и раньше – работать, учиться, заниматься спортом, посещать театры, мастер-классы, осваивать новые языки - онлайн. Мы, в "Дом.ru", первыми запустили челлендж #домавозможно. Посмотрите, что у нас получилось по ссылке. Поделитесь и вы тем, какие привычные дела теперь выполняете дома, приняв участие в конкурсе. Более 90% интернет-пользователей компании используют беспроводное подключение, у половины дома 3 и более устройств с доступом в сеть. Высокоскоростной роутер TP-Link обеспечит стабильную и бесперебойную связь для всей семьи", - отмечает директор тюменского филиала "Дом.ru" Андрей Сурнин.

TP-Link Archer C5 поддерживает скорость до 300 Мбит/c "по воздуху", при подключении через кабель – до 1 Гбит/с, обеспечивает стабильный Wi-Fi-сигнал по всей квартире - до 60 кв. м. и на нескольких устройствах одновременно (до 10). При наличии технической возможности клиенты компании могут увеличить скорость интернета до 100 Мбит/с без дополнительной платы. Активировать бонус можно в личном кабинете до 30 апреля.