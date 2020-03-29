Тобольский рекреационный объект откроет сезон в мае

Тобольская экологическая тропа СИБУРа откроет летний сезон в мае 2020 года. В этом году планируется программа, насыщенная познавательными мероприятиями. Участников ждут регулярные экскурсии, экспресс-анализы на наличие загрязняющих веществ в почве и воздухе, экологические квесты "Знатоки природы экотропы" и "Лесной дозор", презентации о флористических находках и дегустация напитков из целебных трав, а также медиа-туры для средств массовой информации.

Экологическая тропа представляет собой три маршрута общей протяжённостью четыре километра. Маршрут "Жемчужины тобольской флоры" привлекает внимание к редким и охраняемым видам растений, которые включены в Красную книгу Тюменской области. Кольцевой маршрут "Образ сибирской тайги" знакомит участников с многообразием характерных для подзоны южной тайги видов растений и животных. "Нефтехимия и живая природа: экология соседства" – ещё один кольцевой маршрут, который позволяет узнать об индикаторных видах растений, животных и грибов, характерных для территории вблизи Тобольской промышленной площадки.

Кандидат биологических наук Елена Попова рассказывает, что посетившие экологическую тропу экскурсанты убедились в том, что редкие и краснокнижные растения растут рядом с крупнейшими промышленными объектами. Образец выстраивания взаимного доброго отношения между человеком и природой демонстрирует рекреационный объект, расположенный в полутора километрах от Тобольской промышленной площадки. Живой природе совершенно не мешает непосредственная близость одного из крупнейших в Европе нефтехимических комплексов. Такой вывод был сделан согласно результатам контроля за состоянием окружающей среды в границах экологической тропы.

По сообщению тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН, около 100 групповых экскурсий проведено за четыре года существования тобольской экологической тропы СИБУРа. Более 40 учёных-экологов, ландшафтоведов и географов из Италии, Германии, Индии, Польши, США, Эквадора и Литвы подтвердили биологическую ценность и просветительское значение экотропы, пишет ИА "Тюменская линия".