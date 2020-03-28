Тюменцы составили список книг о том, что должны знать про жизнь родители и их взрослеющие дети

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В то время, как международные СМИ аплодируют идее израильского президента, решившему читать детям книжки онлайн, чтобы немного освободить время их родителей, мы решили поинтересоваться у тюменцев, как и какие книги о детях и для детей они советуют. Итак, ловите нашу подборку, которая будет актуальна и после снятия карантина:

Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы:

- Читают даже нечитающие дети. Такую рецензию я не раз слышала о книгах соавторства двух белорусских писателей - Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак. В принципе, любую из их книг можно рекомендовать к прочтению как родителям, так и детям. Почему они? Потому что не боятся затрагивать пугающие и запретные темы, и умеют говорить о сложном простыми словами. В первую очередь, отмечу их книгу "Пока я на краю". Одно из самых сильных переживаний ребенка, что он со своими проблемами - не такой как все, и его никто не поймет. Эта книга - реальная психологическая помощь для подростка, он наверняка среди героев найдет "похожего на себя" и увидит, что все проблемы - решаемы. Взрослым книгу читать сложнее, потому что страшно вдруг в этих взрослых, которые ломают жизнь ребенка и строят ее "под себя", увидеть свои черты и услышать свои слова. Но это "зеркало" позволяет вовремя остановиться, вспомнить свое мироощущение в подростковом возрасте и взглянуть под другим углом на своих уже не детей, но еще не взрослых.

Светлана Раца, владелец бизнес-отеля "Евразия":

- У меня шесть рекомендаций. В моей подборке книг для родителей о подростках оказалась только одна художественная – толстенный роман Пола Остера "4321". Это четыре истории жизни и взросления одного и того же мальчика Арчи Фергусона, параллельные и независимые друг от друга. Каждый раз внешние ли события, действия ли родителей, его ли собственный выбор или неожиданные обстоятельства ведут жизнь мальчика в особое русло. Дружбы, влюбленности, интеллектуальные и физические особенности будут контрастировать, при том что изначально это один Арчи со своим ДНК. Что меняет нашу жизнь: наш характер или обстоятельства, как это всё связано? Очень интересный роман на фоне динамичной истории Америки середины ХХ века. Рекомендую в блокноте набрасывать схему каждой из четырех жизней, чтобы не запутаться в персонажах.

Вторая книга о том, что иногда мы, родители, замечая что-то хорошее в ребенке, с гордостью произносим "весь в меня, или в мою маму", а сталкиваясь с неприятным поведением подростка, тут же находим в нем наследственные черты какого-то проблемного родственника: "это всё у него от твоего папаши". Что в наших детях от воспитания, а что - наследственность, с которой стоит смириться? Увлекательная книга научного журналиста Карла Циммера "Она смеется как мать" перенесет вас в удивительный мир наследственности, объяснит, что и как мы передаем нашим детям. Книга свежая, в ней рассматриваются последние открытия науки, результаты расшифровки генома, но читается она очень легко и понятно. Книги программы "Книжные проекты Дмитрия Зимина" всегда интересны.

Третья - книга психотерапевта Гордона Ньюфелда и врача Габор Матэ "Не упускайте своих детей" запомнилась таким парадоксальным выводом: когда у подростка много друзей и он сильно сориентирован на них, роль родителей, их значение в его мире могут быть сильно деформированы. В будущем это приводит не только к разрушению отношений дети-родители, но и к незрелости личности самого человека, застрявшего в детстве.

Четвёртая - книга "Переходный возраст. Не упустите момент" написана известным американским специалистом по психологии подросткового возраста Лоуренсом Стейнбергом. Примечательна она тем, что вопросы психологии отношений с подростком рассматриваются в совокупности и на фоне физиологических изменений этого возраста. Автор рассказывает о том, что, как и у дошкольников, у подростков существуют так называемые "окна возможностей", связанные с резервами возможностей мозга. Эти знания помогут родителям правильно выстроить общение и задействовать эти резервы для укрепления дружбы с взрослеющим ребенком, укрепить фундамент его будущего счастья.

Книжка Линдси К. Гибсон "Взрослые дети эмоционально незрелых родителей" вроде бы и не про отношения подростков и родителей. Здесь разговор идет о деструктивных отношениях уже взрослых людей со своими родителями, о проблемах взаимопонимания, о способах контроля своих реакций на поведение родителей. Но я включила ее в обзор не случайно – они очень помогает разобраться в отношениях с родителями и заметить ошибки в отношениях с детьми. Все проблемы растут из детства, не стоит их передавать по наследству.

Обзор завершу книгой тюменки Марины Солотовой "Как стать ребенку другом, оставаясь его родителем". Те, кто регулярно читает публикации Марины, знакомы с ее крылатой фразой: "Научиться дружить с ребенком – лучшее, что могут сделать мамы и папы, которые хотят вырастить счастливого, свободного и уверенного человека". Эта книжка поможет разобраться, как за стремлением ко всестороннему развитию ребенка не забыть о любви и дружбе. Чтение заставляет задумываться над каждой главой, в конце которой родителям предлагаются еще и задания для самостоятельной работы.

Никита Карпов, детский психолог:

- Весной рекомендую почитать отличную книгу о подростковой любви "Шторм в сердце". Смелая, красивая, точно попадает своими словами в переживания и мысли подростков. Может, я пристрастен, но самокатовские книжки - моя вечная любовь. Их можно подарить подростку, пусть смущается - прочтёт ее в моменты, когда вы отключили интернет за тройки. Откажется подросток - сами переживете прекрасные моменты из юности.

Елена Бурулева, эксперт туристической отрасли:

- Я бы поделила все книги, которые нужно читать с подростком, на три части. Первое - это обязательная школьная программа, которую никто не отменял. Мы с сыном изобрели свой лайфхак: часть пьес мы просто смотрели. Тем более у многих подростков есть любимые актеры, которые не только снимаются в блокбастерах, но и играют в классических театральных постановках. Мы сравнивали манеру держаться у таких актёров в кино и театре, искали "фирменные жесты" и тому подобное. Отдельный момент - аудиокниги, особенно если вы с ребёнком часто куда-то ездите. Поверьте, стоять в пробках под классику - это совсем другие ощущения!

Второй блок литературы — это необязательная классика. Скажем, детективы Агаты Кристи или ужастики Эдгара Аллана По, которой вряд ли коснутся в рамках школьной программы, но которые точно читали родители, и их интересно обсуждать с детьми. Например, обсудить, какие моменты смогли предсказать фантасты. Тот же роман-антиутопия Евгения Замятина "Мы" сейчас воспринимается совсем по-другому.

Третий блок — это книги, которые редко читают даже взрослые, книги о саморазвитии. Я бы рекомендовала "Богатый папа, бедный папа" Кийосаки, а также "Пес по имени Мани" Бодо Шефер, где очень понятно и интересно рассказывается, как распоряжаться деньгами.

Фёдор Колчин, директор Института управления земельно-имущественными отношениями:

- Моя подборка: "Старший сын" Александра Вампилова, "Роман и Юлька" Галины Щербаковой и "Дорогая Елена Сергеевна" по пьесе Людмилы Разумовской. Это всё советская художественная литература. А вот опрос моих друзей показал, что они бы добавили к перечню: "Растущий мозг" Сигел Д., "Правила общения с детьми: 12 нельзя и 12 можно" Нины Зверевой, "Папа спецназ" Синклер Н, "Общаться с ребёнком. Как?" обе части. Юлия Гиппенрейтер (очень крутая книга по подросткам, ко взрослым тоже эти техники применимы), "Над пропастью во ржи" Д. Селинджера (все остальное растет из него), Клепов В.С. "Тайна золотой долины или Четверо из России" (этой книгой зачитывались в начале 70-х годов - рекомендую взрослым читать вместе с детьми младшего школьного возраста), "Общаться с ребёнком. Как?" (впервые вышла 20 лет назад и до сих пор одна из самых востребованных в разделе "Детская психология"), Адель Фабер и Элейн Мазлиш "Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить дружно", Роберт Дж. Маккензи "Упрямый ребёнок: как установить границы дозволенного", "Пока ваш подросток не свел вас с ума" Найджел Латта, Кейт Хэмер "Девочка в красном пальто", "Хорошо быть тихоней" Стивена Чбоски и, конечно, "Маленький принц" Экзюпери.

Алена Шнайдмюллер, вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области:

- На мой взгляд, фантастический рассказ Елены Долгопятовой "Часы" - отличный вариант для совместного прочтения с детьми-подростками. По сюжету у главного героя есть возможность менять своё прошлое, но любое такое изменение меняет его настоящее. Стоит ли оно того? Вопрос, который очень полезно обсуждать с детьми. Также книга учит ценить своё время, что актуально в современном мире.