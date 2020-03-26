Ресторан "Gold city" радует гостей широким ассортиментом блюд

Фото: Дмитрий Сиялов

Уютный ресторанно-банкетный комплекс "Gold city" примечателен не только проведением лучших праздников, но и вкуснейшими блюдами европейской, кавказской и русской кухонь!

Обширное основное меню включает разнообразные холодные и горячие закуски, вкуснейшие салаты, изысканные пасты, супы, горячие блюда из мяса и рыбы, а также национальные деликатесы: садж ковурма из свинины и курицы, долма в виноградном листе, лагман жареный, хинкали по-грузински и многое другое.

Под основные блюда представлен большой выбор гарниров и соусов. Для всех дорогих гостей ресторан "Gold city" предлагает горячие блюда на мангале.

Для сладкоежек имеется выпечка и десерты: чизкейки, варенье, мороженое, конфеты и фруктовое ассорти.

Ресторан "Gold City" всегда ждет своих гостей по адресу улица Республики, 281.

Забронировать столики и уточнить все интересующие подробности можно по телефону 8 (3452) 68-97-97