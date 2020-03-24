Прокуратура нашла нарушения в долевых договорах у трех застройщиков

Прокуратура Ленинского округа Тюмени выявила, что у трех застройщиков ряд условий договоров долевого участия не соответствую законодательству.

В договорах одной из строительных организаций были прописаны незаконные положения о том, что уступка прав требований допускается только после оплаты жилья. Также в договорах были условия, по которым застройщику позволялось не производить соразмерное снижение цены договора, если общая площадь квартиры уменьшается более, чем на 5%.

В договорах двух других строительных организаций предусматривалось получение обязательного согласия на переуступку прав по договору, хотя по закону такое согласие необходимо, если стоимость приобретаемого имущества оплачена не в полном объеме.

"Прокуратура округа в адрес трех застройщиков внесла представления. По результатам их рассмотрения в целях недопущения впредь подобных нарушений внесены изменения в типовые договоры долевого участия, которые размещены в единой информационной системе жилищного строительства", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.