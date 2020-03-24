В Тюмени собирают идеи по застройке участка набережной

Мультицентр "Контора пароходства" совместно с общественной организацией "Городские реновации" открывает номинацию "Город зимы" в федеральном конкурсе #Городские. Тюменцам предлагают разработать идею застройки открытой площадки набережной Тюмени от моста Челюскинцев до Масловского взвоза.

На конкурс нужно представить проект-визуализацию и прописать концепцию. Организаторы подчеркивают, что эта территория должна стать привлекательной для тюменцев и туристов не только летом, но и зимой.

В конкурсе могут участвовать горожане 18-35 лет. Заявки принимаются до 30 марта включительно, итоги конкурса подведут в мае.