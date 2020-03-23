Тюменскую фирму оштрафовали за нарушения при добыче песка

15:00 23 марта 2020
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Фото: pixabay.com

Соблюдение законодательства о недрах проверила прокуратура Голышмановского района и специалисты департамента недропользования и экологии Тюменской области. Нарушения при добыче песка выявили в деятельности ООО "Вертикаль".

Организация добывала песок, супесь и глину в месте, не предусмотренном лицензией. Также предприятие вовремя не предоставило в департамент правоустанавливающие документы на земельный участок.

В отношении гендиректора организации было возбуждено административное дело за пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией. В итоге руководителя оштрафовали на 22 тыс. рублей.

Теги: добыча , нарушения
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