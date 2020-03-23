Тюменцам напоминают номера горячих линий по коронавирусу

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области информирует об изменении номера горячей линии по коронавирусу: 8-800-302-26-70. Операторы принимают звонки круглосуточно и без выходных.
Позвонив специалистам можно узнать подробную информацию про коронавирусную инфекцию: симптомы, меры предосторожности, что делать, если был контакт с больным и многое другое.
Также работает горячая линия департамента здравоохранения Тюменской области, которая запущена для тех, кто вернулся из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции: 8-800-234-35-22.
В Тюмени по номеру 8-800-201-41-41 круглосуточно работает консультационный пункт для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет. Обратившимся в пункт волонтеры-медики доставляют на дом продукты питания, предметы первой необходимости и лекарства, а также психологически поддерживают в случае беспокойства и тревоги.
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