Родственники постояльцев эвакуированных соцучрежедений могут уточнить о них информацию по горячим линиям

В Тюменской области работают горячие линии для родственников эвакуированных 4 мая из учреждений соцобслуживания в селе Успенка.

(3452) 726-188 (обязательно набирать с кодом) — горячая линия для родственников детей, эвакуированных из детского психоневрологического дома-интерната. Работает ежедневно с 8:00 до 16:00.

8 (3452) 764-002 (обязательно набирать с кодом) — горячая линия для родственников граждан, эвакуированных из отделения временного проживания комплексного центра соцобслуживания. Работает ежедневно с 9:00 до 17:00.

324 ребенка из психоневрологического дома-интерната в сопровождении персонала размещены в санатории "Красная гвоздика" и детских лагерях "Энергетик" и "Дружба-Ямал".

36 человек из отделения временного проживания комплексного центра соцобслуживания размещены в учреждениях соцобслуживания или у родственников.

"Подопечные учреждений получают необходимый уход, организовано питание и лекарственное обеспечение. Все вернутся обратно после стабилизации обстановки и по согласованию с МЧС", -сообщают в информцентре правительства ТО.