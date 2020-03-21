Тюменские дороги станут лучше и безопаснее

Источник: Дороги Тюменской области в ВКонтакте

Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" продолжается в Тюменской области. В настоящий момент осуществляется контрактация 205 объектов общей протяжённостью более 175 километров. Ремонт этих объектов запланирован на 2020 год.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, непременным условием повышения инвестиционной привлекательности региона, укрепления экономики, улучшения жизни тюменцев является строительство и реконструкция дорог. В регионе дорожное строительство идёт хорошими темпами, важно их не снижать. Также немаловажно качественно выполнить комплексное обустройство дорожной инфраструктуры, т.к. от этого зависит безопасность дорожного движения и жизнь тюменцев.

В районе Ирбитского тракта пройдёт ремонт автомобильных дорог регионального значения "Каменка-Успенка" и "Кулакова-Каменка". Контракт на эти дорожные работы заключен с подрядчиком АО "ТОДЭП". На дороге "Каменка-Успенка" будет выполнен ремонт покрытия с устройством асфальтобетона на участке протяжённостью 3 км. Более километра (от 11 по 12 км.) будет отремонтировано на участке дороги "Кулаково-Каменка", сообщили в Главном управлении строительства региона.

Желающие могут пройти традиционный ежеквартальный опрос жителей на официальном паблике нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – https://vk.com/bkadtyumenoblast. В этот раз темой опроса стала безопасность дорожного движения.