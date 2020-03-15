Тюменские студенты выступили в ЦУМе

Источник: Тюменский ЦУМ

Студенты Тюменского института культуры факультета социально-культурных технологий показали свою программу "Человек человеку", выступив на Арт-фесте в ЦУМе.

Торговый центр уже не в первый раз становится площадкой для проведения культурных мероприятий. Заслуженный работник торговли РФ, член Общественной палаты Тюменской области Наталья Осинцева сообщила, что такая обстановка – необычна как для выступающих, так и для зрителей. Площадка отличается от концертного зала или отдельной аудитории – здесь постоянный круговорот людей, в этом главная особенность.

По словам руководителя факультета социально-культурных технологий Тюменского института культуры Евгения Акулича, студенты уже не в первый раз демонстрируют свои возможности в таком формате. Премьера состоялась перед Новым годом. А в этот раз на необычную сцену вышли студенты второго курса. Они представили свои зарисовки, в которых показали, как

невнимание и равнодушное отношение к ближнему часто оборачивается трагедией, как личной, так и общественной.

Выступление прошло в артистической и интерактивной форме, при этом его сопровождало лаконичное и ёмкое музыкальное оформление. Евгений Акулич надеется, что люди привыкнуть видеть в ЦУМе не только торговые площади, но и возможность общения и погружения в культурную среду, сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.