Тюменские школьники и малыши активно закаляются

С сентября 2018 года в Тюменской области реализуется проект "Здоровое поколение 4+". Данный проект направлен на формирование и сохранение здорового образа жизни у детей и взрослых.

Три образовательные организации участвуют в проекте в настоящий момент: детский сад "Малышок" в п.Винзили, Богандинская средняя школа №1 и Детско-юношеская спортивная школа №2. Все мероприятия проводятся под руководством и наблюдением инструктора по физической культуре и медработника.

В группе закаливания детского сада "Малышок" 74 ребёнка в возрасте 4-6 лет. Каждый корпус задействован в проекте с текущего учебного года, при этом существует два варианта закаливания: с сауной (корпус "Малышок") и без неё (корпус "Солнышко", "Незабудка", "Радуга"). Специальную передвижную квадро-сауну помог приобрести для детского сада депутат Тюменской областной Думы Алексей Салмин. Закупка осуществлялась в рамках реализации проекта "Регион здоровья".

Закаливание в корпусе "Малышок" начинается с разминки в спортивном зале. Затем дети выходят на улицу, обливаются водой комнатной температуры, греются и делают самомассаж в сауне. В остальных корпусах детского сада, где нет квадро-сауны, закаливание состоит из разминки в зале, пробежки на улице и растирания полотенцами по возвращению в сад.

24 ученика Богандинской школы №1 принимают участие в проекте. Это ребята из 6, 9 и 10 классов. Школьники приходят к 7 утра, участвуют в десятиминутной пробежке по пришкольной территории, затем в спортивном зале выполняют дыхательную гимнастику и беговые упражнения на координацию. После этого на улице они обливаются холодной водой и посещают квадро-сауну. Также каждый день школьники полощут горло минеральной водой в целях профилактики заболеваний.

В группу закаливания ДЮСШ №2 входят 17 человек возраста от 55 лет и старше. У них программа закаливания также состоит из утренней пробежки и дыхательной гимнастики. Кроме этого они занимаются на "аквадорожке", обливаются водой с плавным понижением температуры и греются в сауне, пишет "Мегатюмень".

По словам начальника управления образования администрации Тюменского района Ольги Буториной, в настоящее время результатом реализации проекта стало улучшение самочувствия участников групп закаливания, повышение работоспособности, снижение уровня стрессового состояния, тревоги и заболеваемости. Также Ольга Николаевна отметила, что во время закрытия школ на карантин в связи с ростом количества заболевших ОРВИ в январе-феврале 2020 года ни один из участников проекта не болел простудными заболеваниями.