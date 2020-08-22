Тюменские моржи рекомендуют принимать холодный душ для снятия стресса

Эксперты считают, что привычка начинать утро с бодрящего прохладного душа благотворно влияет на иммунитет, а также помогает справляться со стрессами и даже депрессией. Однако сразу вставать под холодные струи не стоит – нужно постепенно понижать температуру воды и увеличивать время нахождения под душем.

Ученые отмечают, что за счет плотности терморецепторов в коже холодный душ может послать электрические импульсы от периферических нервов к мозгу, заряжая тело и повышая внимательность. Также он поможет уменьшить тревогу. Это чувство становится более управляемым, поток мыслей замедляется, что приводит к повышению концентрации и продуктивности, а также улучшению восприятия, пишет "Тюменская область сегодня".

Руководитель "Центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Андрей Агарков подтверждает это утверждение. Закаливающийся человек становится сильнее, веселее и здоровее, уверен тюменский морж:

"Когда человек встает под холодный душ, он как минимум, вздрогнет, может закричит. Ледяные струи выводят его из зоны комфорта и дают встряску всему организму. А если он еще и поет и доволен, то повода для плохих мыслей и депрессии не остается", - считает он.

Существует целый комплекс правил для закаливания. Начинать можно от тазика с холодной воды и обливать ноги, поднимаясь все выше.