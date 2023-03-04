Закаливание в ТВВИКУ стало обязательным курсом

Более 100 человек во время телемоста с 16 регионами России одновременно облились холодной водой в рамках акции "Быть здоровым - модно". В мероприятии приняли участие курсанты ТВВИКУ. Также в военном училище стартовал и новый проект закаливания "Холодовой заряд" для военных в резерве.

— Ощущения прекрасные. Не замерз ли? Нет, конечно. Наоборот, как будто заново родился, — рассказал "Вслух.ру" один из участников акции после обливания. — Это уже стало традицией. Второй раз проходит обливание, второй раз я в нем участвую.

Закаливание в ТВВИКУ ввели в образовательный курс. Два раза в неделю будущие военные тренируют силу духа. Программу закаливания "Холодовой заряд" разрабатывали вместе с региональной Федерацией зимнего плавания. Исследования показали, что военным такие тренировки могут спасти жизнь.

— Чтобы курсанты, будущие офицеры, понимали, что такое холодная вода, как себя вести, если попадут в экстремальную ситуацию. Чтобы были готовы в случае необходимости и себя спасти, и боевую задачу выполнить, — прокомментировал акцию председатель Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Тюменской области Алексей Салмин.