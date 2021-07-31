В Тюменском районе оценили результаты программы закаливания для детей

Проект "Здоровое поколение 4+" регионального проекта "Регион здоровья" реализуется в Тюменском районе на протяжении трех лет. Детсадовцы и школьники, участвующие в нем с момента старта, стали выпускниками. Идем прием заявок в новые группы.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, в проекте принимают участие три учреждения: в Винзилинском детском саду "Малышок" около 200 участников, из них более 100 человек занимается в группе закаливания. В Богандинской школе №1 42 участника, 21 из которых – в составе группы закаливания, среди участников – воспитанники Богандинской детско-юношеской спортивной школы № 2.

В рамках проекта для дошколят были запланированы ежедневные закаливающие процедуры. Они начинались с разминки в зале, разминки на улице, затем проводились обливания водой комнатной температуры, посещение квадросауны и растирание полотенцем. Для школьников такие процедуры проводились три раза в неделю в рамках внеурочной работы.

Специалисты отмечают, что проект дает очень хорошие результаты, у участников значительно улучшилось эмоциональное состояние, дети стали активнее, выносливее и менее подвержены сезонным заболеваниям.