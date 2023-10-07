Почему закаливание эффективно

Бюджетный, и эффективным способ укрепить иммунитет — закаляться водой. - Начинайте закаливание постепенно, - советует врач-терапевт Маргарита Ионова. - Первые 14 дней обливайте водой только кисти рук и ступни. Столько же времени – руки до локтя и ноги до колена. Спустя месяц начинайте обливать все тело, не задевая голову.

Для взрослых температура воды в среднем должна быть от 8 до 12 градусов, но начинать лучше с 32-35 градусов и каждые 2-3 дня снижать на несколько градусов. Малышей длительное время надо обливать водой, температура которой 22-23 градуса, тогда будет польза организму. После обливания обязательно разотрите тело сухим полотенцем. Обливание проводят ежедневно после водных процедур.

При закаливании организм станет более устойчивым к воздействиям окружающей среды, перепадам температуры и инфекционным заболеваниям. Такие процедуры улучшают самочувствие, психоэмоциональное состояние, кровообращение, аппетит и сон. Вот только обливаться нужно регулярно, если бросите, то эффект от закаливания пропадает и нужно будет снова начинать все с начала, сообщает КП-Тюмень.