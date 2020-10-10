В два раза меньше стали болеть юные тюменцы благодаря участию в проекте "Здоровое поколение 4+"

До 150 детей планируется увеличить количество участников проекта "Здоровое поколение 4+", который реализуется в рамках областного научно-исследовательского проекта "Регион здоровья". Это воспитанники Винзилинского детского сада "Малышок" и ученики Богандинской школы №1.

Как сообщили в управлении образования Тюменского района, наибольшее количество желающих принять в проекте участие - в детсаду "Малышок". Дети, которые уже не первый год участвуют в программе с 1 октября, начали обливаться, а остальные получили допуск педиатра к закаливающим процедурам.

С 2019 года в программе участвуют все четыре корпуса детского сада, используя два варианта закаливания: с применением сауны или без. В последнем случае проводится разминка в зале, зарядка (пробежка) на улице. Вернувшись в помещение, дети растираются с помощью полотенец. При этом количество времени нахождения на улице постепенно увеличивается.

За год положительную динамику отметили врачи: улучшилось общее самочувствие ребят, снизился уровень заболеваемости. После закаливающих процедур повышается работоспособность, снижается уровень тревожности. Если раньше дети групп закаливания пропускали по болезни в среднем 3 дня в год, то по итогам первого года участия в проекте "Здоровое поколение 4+" этот показатель составил 1,5 дня в год.

Отметим, Тюменский район является участником Тюменского областного научно-исследовательского проекта "Регион здоровья" с 2018 года. Укрепление иммунитета детей принесло свои плоды - в районе пока ни одно учреждение на карантин не закрыто. Участниками проекта в Тюменском районе стали Винзилинский д/с "Малышок", Богандинская СОШ №1, детско-юношеская спортивная школа № 2.

Среди научных консультантов областного проекта — представители регионального департамента здравоохранения, Тюменского государственного медицинского университета, Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН, а также практикующие врачи области.