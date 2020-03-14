Шесть новых сегментов дополнят Стену народной памяти в Тобольске

Источник: администрация Тобольска

Тобольская Стена народной памяти мемориально-скульптурного ансамбля пополнится шестью сегментами с фотографиями фронтовиков. На каждом из фрагментов будет размещено 304 фотографии земляков.

По сообщению генерального директора предприятия-изготовителя Максима Емельянова, сегменты с фотографиями будут размещены один за другим по три с каждой стороны от барельефа "Тоболяков Бессмертный полк". Все фотографии будут одного размера (формата А4), их разместят по обе стороны сегментов. Для создания эффекта барельефности и более живого восприятия рамки будут изготовлены из труб разного сечения и располагаться не строго линейными рядами.

Первый сегмент уже готов и осмотрен автором проекта архитектором Сергеем Титлиновым и главой города Максимом Афанасьевым. Пять других сегментов находятся в производстве. Каждый сегмент представляет собой стальную металлоконструкцию весом около 1 тыс. 700 кг, пишет ИА "Тюменская линия".

Наиболее долгим процессом в реализации идеи было согласование всех деталей проекта. Необходимо было максимально избежать какой-либо ошибки. Для этого большая часть работ выполнена на лазерном станке, а все отверстия в рамках для крепления фотографий выполнены с машинной точностью. Как пояснил Максим Емельянов, рамки выполнены из алюминия для защиты конструкции от ржавчины при повреждениях во время эксплуатации. А для защиты от коррозии все сегменты перед покраской покрываются жидким цинком. В настоящее время это самый эффективный способ защиты от коррозии.