Тюменский археологический музей-заповедник на Андреевском празднует день рождения

Фото ТМПО

Археологический музей-заповедник, расположенный на берегу Андреевского озера под Тюменью, 14 марта отмечает 37-ой день рождения. На территории собрано несколько археологических памятников: неукрепленных поселений, городищ, могильников и святилищ, датируемых от каменного века до средневековья, а также образцы реликтовых природных объектов, занесенных в Красную книгу.

Охранная зона шириной 100 метров была создана в 1983 году решением Тюменского облисполкома. Она простирается от Первой (Козловой) переймы и заканчивается у озера Грязного. Территория южного берега Андреевских озер имеет большую научную и историческую ценность, потому здесь были запрещены любые самовольные раскопки, земляные и строительные работы. Так появился музей-заповедник, который в 1987 году принял первых посетителей.

По информации краеведческого портала "Город Т", первые археологические раскопки в 1883 году проводил известный сибирский археолог, историк, директор реального училища Иван Яковлевич Словцов. На Козловом мысу были обнаружены предметы быта древних жителей Тюменского края. Последующие раскопки дали много ценных материалов для изучения образа жизни и культуры древних рыбаков и охотников, проживавших на берегах озер.

Современный музей-заповедник представляет собой уникальный археологический, этнографический и природный комплекс. Как говорится на официальном сайте, здесь можно посмотреть классическую коллекцию исторических артефактов, побывать в интерактивной этнографической зоне "Открытый Чум". Обширная экспозицию под открытым небом "Наследие предков" посвящена сибирскому предместью XVII–XVIII вв. Здесь представлены предметы, использованные при съемках исторического фильма "Тобол", пишет "Вслух.ру".